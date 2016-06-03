Бердыев встретится с губернатором Ростовской области

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев 4 июня встретится с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Сообщается, что после этой встречи 63-летний специалист окончательно определится со своим будущим.

Ранее сообщалось, что Бердыев может покинуть пост наставника «Ростова», если не получит финансовых гарантий на следующий сезон.