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    Бердыев встретится с губернатором Ростовской области

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев 4 июня встретится с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Сообщается, что после этой встречи 63-летний специалист окончательно определится со своим будущим.

    Ранее сообщалось, что Бердыев может покинуть пост наставника «Ростова», если не получит финансовых гарантий на следующий сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 15:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 4 июня 2016, 20:07

      Правильно,около Бердыева начили непонятки,Бамбордир следить,что выходить в прессу.Мое мнение Бердыев должен остаться с Ростовом и доказать чтобы не мышали,дай Аллах силу и веру Губернатору....

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2016, 18:29

      Теперь сообщите, что Бердыр поел и когда пойдет в туалет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Kеk 3 июня 2016, 17:50

      31 мая
      22:34 Голубев: «Надеюсь, в ближайшее время подпишем все документы с Бердыевым»
      1 июня
      16:07 Бердыев вылетел на финальные переговоры с «Ростовом»
      2 июня
      14:54 Бердыев встретится с руководством «Ростова» в субботу
      3 июня
      15:51 Бердыев встретится с губернатором Ростовской области

      И так на всех сайтах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Kеk 3 июня 2016, 18:10

      Да уже за долбали высасывать из ничего новости.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 3 июня 2016, 18:44

      а ЭТО НОВОСТИ?
      Глушаков: «В следующем сезоне хочу выиграть трофей в составе «Спартака» 2
      Глушаков: «Буду играть в «Спартаке», пока не выгонят» 7

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2016, 17:26

      Ростов один из лучших клубов России и заслужил достойного финансирования! Слово за губернатором....

      1
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      Рейтинг: +7797

      BarStep > a-rakhmatov 4 июня 2016, 10:30

      Я рад успеху вашего клуба, но губер, - это бюджет вашей области + федеральные деньги. Я думаю вам есть куда их тратить. Ищите солидного инвестора и удержите Бердыева

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июня 2016, 16:45

      Ну .губер,дело за тобой

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