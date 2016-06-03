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    Базелюк: «Если с ЦСКА не получится, придется другой клуб искать»

    Форвард ЦСКА Константин Базелюк прокомментировал слухи о возможном уходе из столичного клуба.

    «Сейчас агенты будут работать. Если с ЦСКА не получится, придется другой клуб искать. Надеюсь, это будет команда Премьер-лиги. «Рубин»? Было бы неплохо. Молодежи там доверяют…

    Если бы с ЦСКА был вариант, наверное, мне об этом уже сообщили бы. Надежда была. Чуть-чуть обидно, что так получилось. Но на ЦСКА жизнь не заканчивается», – сказал Базелюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 08:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +94

      Виталич 4 июня 2016, 09:50

      неплохой кстати футболист..ему бы попасть в свою команду..был бы толк..

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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 02:19

      Уже и ежу понятно, что не получится, ЦСКА поставил на тебе "крест", хотя жаль, со временем неплохой бы футболист получился

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 3 июня 2016, 10:20

      Костя не горюй!Плохо,что после Европы Слуцкий останется в ЦСКА и тебе там места не будет.У тебя отличные данные быть классным нападающем и все зависит только от тебя.Упорство и труд!!!И тебя будут "рвать" на части.Нападающий сегодня штучный товар.Удачи!!!

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      Рейтинг: +1481

      GM > Boniel+ 3 июня 2016, 10:25

      Угу, золотые слова. Вот как раз упорства и труда не хватает.
      Раз уж в ФНЛ закрепится не может, то чего говорить про ЦСКА?

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 июня 2016, 09:46

      Пускай переходит, если не хочет постоянно на лавке в ЦСКА сидеть. Последние годы в ЦСКА не приживаются высокие нападающие, им техничные и креативные нужны.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Kulimen 3 июня 2016, 16:13

      Не хотелось бы, чтобы ваши слова были и об Оланаре

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Майор Дзагоев 3 июня 2016, 18:42

      Оланаре молоток. Его нужно оставлять и в основу почаще. Во всех матчах борится постоянно и на каждый мяч идет.

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 3 июня 2016, 09:29

      его перли уже не из одного клуба

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2016, 08:51

      Жаль если Константин уйдет в другой клуб.

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