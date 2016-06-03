Базелюк: «Если с ЦСКА не получится, придется другой клуб искать»

Форвард ЦСКА Константин Базелюк прокомментировал слухи о возможном уходе из столичного клуба.

«Сейчас агенты будут работать. Если с ЦСКА не получится, придется другой клуб искать. Надеюсь, это будет команда Премьер-лиги. «Рубин»? Было бы неплохо. Молодежи там доверяют…

Если бы с ЦСКА был вариант, наверное, мне об этом уже сообщили бы. Надежда была. Чуть-чуть обидно, что так получилось. Но на ЦСКА жизнь не заканчивается», – сказал Базелюк.