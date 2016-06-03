Нойштедтер: «Могу сменить клуб прямо во время Евро-2016»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал журналистам о том, какое будущее его ждет в немецком «Шальке».

– До какого срока рассчитано ваше соглашение с «Шальке»?

– До 30 июня этого года.

– Какие-то разговоры о продлении идут?

– Знаю, что они хотели продлить контракт. Но я хочу подождать. В клубе поменялся менеджер – назначен Кристиан Хайдль из «Майнца». Видимо, появится новый тренер – говорят, придет из «Аугсбурга». С ним тоже еще ничего не подписано. Считаю, нет смысла продлевать договор, если не знаю, кто будет тренером или как будущий тренер видит меня в команде. Вдруг он скажет: «Я не хочу 28-летнего, лучше мне молодого какого-то взять». Что ж, тогда я буду смотреть на другие клубы.

– А если скажут, что вы нужны, приоритет будет – остаться?

– Ну, это ж надо сначала переговорить. Я уже говорил, что открыт для предложений. Я свободный агент, смотрю налево и направо, где, что и как. После стольких лет в Германии готов попробовать что-то новое. Но сейчас мои мысли о сборной.

– Возможно такое, что вы прямо в течение чемпионата Европы с кем-то подпишете контракт?

– Не знаю, исключать не буду. Если сейчас какой-то клуб придет и скажет либо тренер позвонит: мы тебя хотим, ты наш игрок, сразу берем тебя в команду, – то вполне можно быстро переговорить и подписать. Но долго думать, устраивать длинные встречи с какими-то клубами – нет, так я поступать не стану. Мне надо головой быть со сборной. Все остальное только мешает.