Черчесов: «Форму Кокорин набирает быстро»

Наставник «Легии» Станислав Черчесов дал оценку игре футболистов сборной России во время товарищеского матча с Чехией (1:2).

«Удивил ли меня стартовый состав? Это подготовительный матч, поэтому здесь удивляться ничему не приходится. Тренер понимает, что он делает, знает, кто будет играть в следующем матче. А мы не знаем. Когда идет подготовка к турниру, только главный тренер может сказать, почему принял то или иное решение.

Что касается Смолова, то у него не было никакого перерождения. Есть рождение. Каждый игрок созревает в определенное время и раскрывается в той или иной команде. Когда мы обсуждали аренду Смолова из «Динамо», я говорил: именно в «Урал», именно к Александру Тарханову. Недавно мы в Сочи разговаривали с Александром Федоровичем и вспоминали об этом. Он ведь был моим тренером, и я знаю, какую игру проповедуют его команды. Думаю, это был правильный шаг, потому что у него было еще несколько предложений об аренде, но я, можно сказать, настоял, чтобы он пошел именно в «Урал».

То, что Кокорин мало играл весной в «Зените», может быть, даже будет плюсом. Последнюю игру с «Динамо» он провел удачно, забил гол и отдал голевой пас, и в то же время сохранил свежесть. Может так оказаться, что он будет свежее, чем другие. А форму Саша набирает быстро.

Насколько сложно Денисову будет восстановиться психологически после вылета «Динамо» в ФНЛ? Не думаю, что это проблема. Это совершенно другие команда, турнир, партнеры, цвет формы. Он опытный футболист, и думаю, что проблем здесь не должно быть. Главное, чтобы он был в хорошей спортивной форме», — рассказал Черчесов.