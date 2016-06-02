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    Непомнящий: «Россия может выиграть у Англии»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что сборная России может навязать борьбу сборной Англии в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

    «Если мы на протяжении всего матча будем владеть мячом и быстро передвигаться, то англичанам будет тяжело. У сборной Англии отличная игра в атаке, но в обороне и опорной зоне есть проблемы. Мы должны играть первым номером, у нас отличные нападающие, которые смогут решить судьбу матча», – сказал Непомнящий.

    На групповом этапе сборной России предстоит сыграть со сборной Англии, Уэльса и Словакии.

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    02.06.2016 20:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      sour12 3 июня 2016, 15:27

      кстати вот хорошая кандидатура на пост тренера сборной.

      0
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      Рейтинг: +10

      Сенька Тракторист 2 июня 2016, 23:22

      Непомнящий: «Россия может выиграть у Англии в нарды»

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 23:03

      Если мы на протяжении всего матча будем владеть мячом и быстро передвигаться, то англичанам будет тяжело....
      ..если так...то тут всем будет тяжело..не только англичанам))

      надо только слуцкого предупредить...чтоб с кресла не упал от увиденного))

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июня 2016, 21:37

      Хотя по идее все верно, да и Непомнящий не дурак. Но помнится, Камерун Кузьмича вот также попробовал сыграть с нами первым номером...
      Четыре сухих...

      -1
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      Рейтинг: +141

      erofey83 2 июня 2016, 21:33

      Если Слуцкий не даст им "чертей", то результата можно не ждать

      -1
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