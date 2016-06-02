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    Бракамонте: «Давай, Слуцкий, дай поработать другим»

    Бывший нападающий ФК «Москва» Эктор Бракамонте рассказал о своих впечатления от работы с Миодрагом Божовичем и Леонидом Слуцким в России.

    – Три лучших игрока в России для Миодрага Божовича – Георги Пеев, Кевин Кураньи и вы. Лучший тренер, с которым вы работали в России?

    – Божович очень хороший человек, специальный. Миодраг навсегда в моем сердце, он знает, как говорить с каждым, чувствует легионеров и при этом знает, как думают русские.

    Но для меня лучший – Слуцкий. Я уже в «Москве» знал: он будет самый лучший. Так ему и говорил: ты будешь тренером сборной, а я тогда возглавлю ЦСКА. А то он все хотел, и сборная, и ЦСКА… Давай, Слуцкий, дай поработать другим. Пока с ЦСКА у меня не получается, правда.

    – Каким был Слуцкий 12 лет назад?

    – Помню, он начинал в дубле «Москвы», а первую команду принял после Петракова. Я сейчас тренер и понимаю Слуцкого: знаю, каково это, когда ты тренер и не можешь больше играть в футбол. Когда Слуцкий был неопытнее, переживал больше, чем сейчас. Но уже тогда было видно: глаза и уши у него всегда открыты. Закончился чемпионат, а он отпуск не брал, летал в Италию, Испанию, смотрел, как тренируют Моуринью и не помню кто еще в «Реале», Дель Боске, кажется. Слуцкий учился все время, поэтому у него перспектив больше, чем у других тренеров в России.

    – Что из Моуринью цитировал Слуцкий?

    – Да у него свой стиль. Просто он украл по чуть-чуть от каждого, у кого учился. В ЦСКА у него были и есть разные футболисты, и Слуцкий знает, как общаться с Вагнером, с Мусой, с русскими. Он знает менталитет международных тренеров. А со сборной он попал на чемпионат Европы, и это первый шаг. Потом посмотрим.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2016 16:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 июня 2016, 19:07

      Пока сверху дают указания по поводу состава сборной, типа Нойштедера и Кокорина, никто в сборной ничего не сделает

      0
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      Рейтинг: +31

      iglls73 2 июня 2016, 18:31

      Да хана этой кресло-качалке, вылетит с треском с Ч.Е, это ему расплата за внутренний чемпионат, за то, что не одного игрока с Ростова не взял, понобрал пенсионеров.

      1
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      ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > iglls73 2 июня 2016, 18:44

      обиженный аутист

      -1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > iglls73 3 июня 2016, 07:05

      Это верно.Одноногие пидоры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июня 2016, 18:16

      Эктор дело говорит. И если Слуцкому не мешать, а выдать карт-бланш на 2-3 года, то, уверен, он сделает боеспособную сборную.

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июня 2016, 18:46

      Тогда на Слуцкого ляжет вся ответственность не только за провал нашей сборной на ЧЕ-2016, но и за особенно печальный провал на домашнем ЧМ, где мы не выйдем из группы.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Вомбат 2 июня 2016, 19:41

      А он ответственности и не боится.
      Не вижу, увы, другого отечественного тренера более творческого и работоспособного, чем он. Этот человек сделал себя сам, благодаря истинной любви к футболу. При этом вовсе не являюсь его фанатом. Просто Уважаю его труд. Не могу ручаться, но надеюсь, что со временем его имя встанет в один ряд с такими, как Тарасов, Аркадьев, Жук, Качалин, Лобановский, Гомельский...
      Что касается выходов-невыходов, то, как человек адекватный и вменяемый, не могу и не умею заглядывать в будущее. Зато всегда стараюсь жить надеждой на удачную и, главное, красивую игру любой сборной своей страны.

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