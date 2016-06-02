Чех: «Хорошая игра с сильным соперником подарит нам положительные эмоции перед Евро-2016»

Голкипер сборной Чехии Петр Чех прокомментировал голевые моменты у своих ворот в товарищеском матче с командой России (2:1).

«Эпизод, когда после удара Денисова уронил мяч об штангу, а не в ворота? На самом деле там была непростая траектория. Мяч изменил направление и попал мне в область фаланг пальцев. Я думал, что мяч пролетит мимо, и очень удивился, когда он ударился о штангу. Мне повезло – это точно. Если бы случился гол, то осталось бы признать свою грубую и глупую ошибку.

Что касается гола Кокорина, он хорошо исполнил. Я был закрыт игроками, не видел удара и среагировал в последний момент. Это был хороший гол. Эпизод со Смоловым? Я сокращал дистанцию, максимально закрыл ворота, и удар у русского парня получился предсказуемым. Приятно, что других моментов у России не было. Хорошая игра с сильным соперником подарит нам положительные эмоции перед Евро-2016», – сказал Чех.