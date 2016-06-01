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    Черчесов: «Не хотелось бы обсуждать Нойштедтера»

    Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился своим мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

    «Играли две команды. Чехи ведь тоже готовятся, у них свои задачи. Мы видели контрольный матч, тренер проверил пару вариантов.

    Выбыл Дзагоев, и Шатов впервые играл на этой позиции. Дзюба играл впереди, потом Смолов. Нойштедтер в первый раз сыграл.

    Тренер пробует, а где еще, как не в таких играх, это делать? Думаю, задача выполнена. Остается надеяться, что игроки обойдутся без травм», – сказал Черчесов.

    Также специалист ответил на вопрос об игре Романа Нойштедтера.

    «Не хотелось бы обсуждать. Рано делать выводы. Человек вливается в коллектив – это нормальное явление. Гол же в ворота сборной России – это целая цепочка событий».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 22:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июня 2016, 22:58

      Да кто же это? Внебрачный сын шпиона ,который служил в Германии?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 1 июня 2016, 22:57

      Или Черчесова на должность главного тренера сборной России после чемпионата Европы!

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