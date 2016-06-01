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    Нойштедтер: «Я следил за Нецидом, но он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер после товарищеского матча против команды Чехии (1:2) рассказал об эпизоде с решающим голом, автором которого стал Томаш Нецид.

    «Я бежал за Нецидом, следил за ним. Но потом он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед. Это был мой игрок. Буду работать на тренировках, чтобы не повторять таких ошибок», – сказал Нойштедтер.

    Также футболист, недавно ставший гражданином России, поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную.

    «Рад, что вышел на поле и провел первый матч. Плохо, что проиграли. Будем дальше работать. Надо провести следующий товарищеский матч так, чтобы остались хорошие впечатления».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 21:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +42

      Lb40 2 июня 2016, 12:42

      Нойштедтер честно признался:Их бин блейбе...

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 2 июня 2016, 12:41

      Да обе шайбы Смольников привёз. Если ты фланговый игрок,какого рожна соперник на фланге получает мяч и пасует в центр?
      Во втором моменте даже ножку лень поднять,чтоб попытаться навес прервать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      ruprext 2 июня 2016, 08:00

      ух сколько диванных критиков набежало )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 2 июня 2016, 06:44

      Роман Нойштедтер,переде тем как паспорт наш получать,тебя,не предупредили,что за нашу сборную не только надо будет играть,но и привыкать что бы тебя постоянно болельщики "грязью обливали"(((

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 2 июня 2016, 00:04

      Новосельцев не тянет уровень, зато это чудо показало, как надо отбиваться. Молодец Леня, лучших набрал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 1 июня 2016, 22:48

      Давайте, парни, набирайте форму, лучше сейчас подготовится и потом выдать результат, чем наоборот! Удачи!

      3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 1 июня 2016, 22:29

      Состав экспериментальный, сборная под нагрузками. Выводы будем делать после Евро

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > Жентус 1 июня 2016, 22:47

      Согласен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      aziz96 > Зенит оле оле ола 1 июня 2016, 23:47

      Связки нарабатывает,че непонятного то!

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 июня 2016, 22:18

      А вам лишь бы обосрать... Человек старается, играет как может. Если будут защитники лучше, их поставят в состав (а если не поставят, то тут уже к Слуцкому претензии, а не к Нойштедтеру).

      2
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 1 июня 2016, 22:00

      Клоун

      -3
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 июня 2016, 21:59

      Следил он... Штирлец мля...

      5
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