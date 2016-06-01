Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Митрофанов: «Зенит» выбрал Луческу из-за его опыта по части поиска молодых талантов»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о том, что повлияло на назначение Мирчи Луческу новым главным тренером команды.

    «Одним из факторов стал его большой опыт по части поиска и раскрытия молодых талантов. Умение работать с воспитанниками собственных академий, юношеских команд. И на первый, и на второй летний сборы он возьмет достаточное количество молодых игроков. Но все подробности на эту тему он расскажет сам в пятницу во время официального представления», – сказал Митрофанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 2 июня 2016, 14:05

      с молодыми талантами и Радимов хорошо работает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 июня 2016, 07:02

      Не поздно ли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2016, 00:17

      Митрофанушка лукавит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11