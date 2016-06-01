19-летний Барбоза обойдется «ПСЖ» в 18 миллионов

19-летний нападающий «Сантоса» Габриэл Барбоза может продолжить свою карьеру во Франции, но для этого «ПСЖ» придется выплатить бразильскому клубу 18 миллионов евро.

«Я говорил со спортивным директором «ПСЖ» Оливье Летангом по ходу сезона. Теперь, когда чемпионат Франции закончился, можно от разговоров перейти к делу. Возможно, Габриэл будет одни из вариантом парижан. Тем не менее, он доволен всем в «Сантосе». Сейчас есть только слухи и ничего официального.

Когда игрок подписывал профессиональный контракт, то я прописал в нем условие по отъезду игрока в Европу за 18 миллионов евро, что значительно ниже, чем пункт 50 миллионов евро, о которых просил клуб», – приводит слова агента нападающего Вагнера Рибейру Le 10 Sport.

В прошедшем сезоне молодой бразилец провел за свой клуб 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.