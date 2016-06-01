Буффон: «Италия постарается всех удивить»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон признал, что команда переживает далеко не лучшие свои времен перед стартом Евро-2016, но пообещал удивить всех болельщиков на этом турнире.

«На команде лежит огромная ответственность, ведь мы представляем свою страну на чемпионате Европы. Италия выиграла четыре чемпионата мира, но сейчас «Скуадра адзурра» переживает не лучшие времена. Но мы постараемся всех удивить», – заявил Буффон.

Сборной Италии предстоит провести товарищеский матч перед стартом Евро-2016. В понедельник, 6 июня, итальянцы встретятся со сборной Финляндии.