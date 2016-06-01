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Материалы

Италия - Финляндия

06.06.2016, Понедельник, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Италия - Финляндия
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    Рейтинг: +46

    latka1 7 июня 2016, 00:00

    Не хватило одного гола:(

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    Рейтинг: +87

    Icemennn 6 июня 2016, 22:56

    2-0

    1
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 6 июня 2016, 22:29

    2-1

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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 6 июня 2016, 20:24

    П1

    0
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    Рейтинг: +58

    Partyzzzan 6 июня 2016, 12:35

    За Макаронников!

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