Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: «Федуна не устроило то, что Бердыев не гарантировал чемпионство «Спартака»

Источник: «Федуна не устроило то, что Бердыев не гарантировал чемпионство «Спартака»

1 июня 2016, 01:57
41

Источник, близкий к совету директоров «Спартака», раскрыл подробности переговоров между руководством клуба и главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Переговоры с Бердыевым продолжались последние два дня. Последнее слово оставалось за владельцем клуба Леонидом Федуном. Однако его не устроил тот факт, что Бердыев, с одной стороны, представивший четкий и детально проработанный план становления и развития команды, с другой — отказался гарантировать стопроцентный результат, сославшись на превосходящий административный ресурс команд конкурентов: ЦСКА и «Зенита». При этом все финансовые требования Бердыева клуб готов был удовлетворить. В итоге на таких условиях с сотрудничеством с Бердыевым было решено повременить. По этой причине Дмитрий Аленичев и получил еще один шанс проявить себя в качестве главного тренера. Что касается так называемого административного ресурса, то тут Курбан Бекиевич имел в виду много моментов, в которые, естественно, входила и так называемая «работа с арбитрами», – заявил источник.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Федун Леонид
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Финт
1464741829
Бред полный,кто может гарантировать чемпионство?
Ответить
Ховрино 446
1464750302
бред какой-то..... даже Газпром не гарантирует чемпионства ))))
Ответить
kella
1464750564
Во дурак, - даже ЦК КПСС 100% гарантии не давал!
Ответить
gera123
1464752024
Какой то недоделок журналист, пытается приподняться на этой теме
Ответить
NEMETSRUS
1464759124
Это никто гарантировать не сможет потомучто со спартаком это нереально
Ответить
REDWHITE_
1464759319
ИСТОЧНИК ПОСМОТРЕЛ И ЧИТАТЬ БРЕД НЕ СТАЛ)))) ГОСПОДА НОВОСТНИКИ! ВЫ БЫ ЕЩЕ ИЗ МУРЗИЛКИ И КРОКОДИЛА НОВОСТИ ТАЩИЛИ!)))
Ответить
firs04
1464766636
Да не грустите, после вылета из квалификации Лиги Европы Аленичев поедет в фнл
Ответить
fakel-vrn
1464769812
федуна не устроило что бердыев не гарантировал чемпионство в россии и в лиге чемпионов...зато аленичев молодец...с самого начала чемпионата дает гарантии на чемпионство в лиге чемпионов)
Ответить
Qranat
1464771974
Очередная отмазка облажавшихся позорников, пытающихся сохранить лицо после отказа Бердыева переходить в "Спартак"... особенно на фоне вью Родионова, что никаких переговоров не было. Все эксперты и СМИ подтвердили, что ростовский МАЭСТРО сам прервал переговоры, решив остаться в "Ростове"... даже пояснив ради чего и кого - "..что тебя держит там ?" (вопрос Бердыеву).. "..болельщики, которых я не могу предать.." (ответ КББ). Клоуны
Ответить
ViktorMG
1464775103
Придурок. Как можно хоть что-то гарантировать в этой стране? Зенит по всем параметром чемпион, и где он? Ростов был в зоне вылета, по ресурсам не сравним и не должен попасть даже в десятку, а он мог стать чемпионом и ему не хватило только победы над Мордовией. Теперь окончательно понятно, что с Федуном Спартак никогда не станет чемпионом.
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+