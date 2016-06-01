Источник: «Федуна не устроило то, что Бердыев не гарантировал чемпионство «Спартака»

Источник, близкий к совету директоров «Спартака», раскрыл подробности переговоров между руководством клуба и главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Переговоры с Бердыевым продолжались последние два дня. Последнее слово оставалось за владельцем клуба Леонидом Федуном. Однако его не устроил тот факт, что Бердыев, с одной стороны, представивший четкий и детально проработанный план становления и развития команды, с другой — отказался гарантировать стопроцентный результат, сославшись на превосходящий административный ресурс команд конкурентов: ЦСКА и «Зенита». При этом все финансовые требования Бердыева клуб готов был удовлетворить. В итоге на таких условиях с сотрудничеством с Бердыевым было решено повременить. По этой причине Дмитрий Аленичев и получил еще один шанс проявить себя в качестве главного тренера. Что касается так называемого административного ресурса, то тут Курбан Бекиевич имел в виду много моментов, в которые, естественно, входила и так называемая «работа с арбитрами», – заявил источник.