Дель Боске убрал Иско и Сауля из заявки Испании на Евро-2016

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске огласил окончательную заявку команды на Евро-2016. Из расширенного состава были исключены полузащитник «Реала» Иско и Сауль из «Атлетико».

Кроме того, нет в заявке защитника «Реала» Даниэля Карвахаля, который во время подготовки к турниру получил травму. Его заменит игрок «Арсенала» Эктор Бельерин.

В окончательный список включены 23 футболиста, сообщает испанская федерация футбола.

Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рико («Севилья»)

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Эктор Бельерин («Арсенал»), Хорди Альба («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Хуанфран («Атлетико»).

Полузащитники Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Андрес Иньеста («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Педро («Челси»), Сеск Фабрегас («Челси»).

Нападающие Ариц Адурис («Атлетик»), Нолито («Сельта»), Альваро Мората («Ювентус»), Лукас Васкес («Реал»).