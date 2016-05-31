Черевченко: «Локомотив» выйдет из отпуска 15-го июня и первый сбор проведет в Москве»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился информацией по поводу предсезонных сборов команды. По его словам, 15-го июня игроки железнодорожников выйдут из отпусков, а свой первый сбор красно-зеленые проведут в столице.

«Сейчас все ребята находятся в отпуске. Выход из отпуска запланирован на 15-е июня. Первый сбор проведем в Москве – с режимом двухразовых тренировок и контрольными матчами. Планируем три такие игры на время сбора в Москве.

10-го июля отправляемся в Австрию, там будет два матча. В целом программа подготовки утверждена, уточняются лишь соперники по спаррингам», – сказал Черевченко.