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Лихтштайнер близок к переходу в «Челси»

31 мая 2016, 10:35
4

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер в новом сезоне может стать игроком лондонского «Челси».

32-летний футболист уже согласовал с лондонцами условия 3-летнего контракта. За швейцарца англичане заплатят 11 миллионов евро, о чем сообщает журналист Эмануэле Джульянелли в своем Twitter.

Ожидается, что официально о подписании Лихтштайнера «Челси» сообщит после того, как «Ювентус» подпишет Данэля Алвеса.

Напомним, что Лихтштайнер уже работал с будущим наставником «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе».

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Челси Ювентус Лихтштайнер Штефан Алвес Дани
Комментарии (4)
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redarmy83
1464680703
Пошло поехало...
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-Olezhek-
1464681679
нафиг он нужен...если старичка хотите, то продлите Терри на пару лет, а не на год...
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ivanthebest
1464685260
Грязный игрок, если не сказать ублюд..к, для грязной команды...
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тигрик
1464691731
32...так ток на 1 год...че за двойные стандарты
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