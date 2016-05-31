Лихтштайнер близок к переходу в «Челси»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер в новом сезоне может стать игроком лондонского «Челси».

32-летний футболист уже согласовал с лондонцами условия 3-летнего контракта. За швейцарца англичане заплатят 11 миллионов евро, о чем сообщает журналист Эмануэле Джульянелли в своем Twitter.

Ожидается, что официально о подписании Лихтштайнера «Челси» сообщит после того, как «Ювентус» подпишет Данэля Алвеса.

Напомним, что Лихтштайнер уже работал с будущим наставником «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе».