Гранеро: «Муса хочет стать чемпионом мира со сборной Нигерии»

Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, в чем заключается отличие нападающего красно-синих Ахмеда Мусы от экс-форварда армейского клуба Сейду Думбия, принадлежащего нынче «Роме».

«Думбия много где поиграл – в Японии, в Швейцарии. У него гораздо больше опыта выступлений за пределами родины, чем у Мусы, который, прежде чем попасть в ЦСКА, совсем недолго находился в чемпионате Голландии. Он был совсем молод. Многие считают, игроки должны быть похожи, если они из Африки, но Ахмед и Сейду из разных стран – Нигерии и Кот-Д`Ивуара. Это примерно то же самое, как говорить, что игроки из Германии и Испании похоже просто потому, что оба – европейцы.

Муса отличается от Думбия характером. Он более открытый. И более голодный. Он действительно хочет выступать за лучшую команду мира, хочет стать чемпионом мира с Нигерией. А мечтает ли Думбия попасть в сильнейшую команду планеты? Я не уверен. У него иной менталитет», – сказал Гранеро.