Товарищеские матчи. Словакия обыграла Германию, Босния уступила Испании

Сборная Словакии в товарищеском матче, проходившем в Аугсбурге, обыграла сборную Германии со счетом 3:1. Словаки первыми пропустили в свои ворот – в начале матча пенальти реализовал Марио Гомес, но затем забили три мяча в ворота Бернда Лено. Отличились Марек Гамшик, Михал Дуриш и Юрай Куцка.

В еще одном поединке сборная Испании обыграла Боснию и Гецеговину. Матч завершился со счетом 3:1, в составе испанцев дублем отметился Нолито, еще один мяч на счету Педро.

Товарищеские матчи

Германия – Словакия – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Гомес, 13 (с пенальти); 1:1 – Гамшик, 41; 2:1 – Дюриш, 44; 3:1 – Куцка, 52.

Испания – Босния – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Нолито, 11; 2:0 – Нолито, 18; 2:1 – Спахич, 29; 3:1 – Педро, 90.