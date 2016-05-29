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Товарищеские матчи. Словакия обыграла Германию, Босния уступила Испании

29 мая 2016, 21:01
6

Сборная Словакии в товарищеском матче, проходившем в Аугсбурге, обыграла сборную Германии со счетом 3:1. Словаки первыми пропустили в свои ворот – в начале матча пенальти реализовал Марио Гомес, но затем забили три мяча в ворота Бернда Лено. Отличились Марек Гамшик, Михал Дуриш и Юрай Куцка.

В еще одном поединке сборная Испании обыграла Боснию и Гецеговину. Матч завершился со счетом 3:1, в составе испанцев дублем отметился Нолито, еще один мяч на счету Педро.

Товарищеские матчи

Германия – Словакия – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Гомес, 13 (с пенальти); 1:1 – Гамшик, 41; 2:1 – Дюриш, 44; 3:1 – Куцка, 52.

Испания – Босния – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Нолито, 11; 2:0 – Нолито, 18; 2:1 – Спахич, 29; 3:1 – Педро, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Словакия Германия Босния и Герцеговина Испания
Комментарии (6)
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zubr252
1464545394
Словакия оказывается сильная.России тяжко будет с ней играть
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Андрей Ермошин
1464545662
Словакия, наш соперник на Евро, обыграв Германию, показали свои амбиции, а наши, тренируются, и играют в Задорнова с Дзербинью (см. новости ранее).
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1bear
1464555972
Словаки удивили...
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maior-60
1464556576
Словаки прыгнули выше головы.
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Пчела 672
1464558146
Что то, мне немного не по себе от таких результатов соперников нашей группы)) ждём наших матчей))
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