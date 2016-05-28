Стоунс – главная трансферная цель «Барселоны»

«Барселона» хочет решить свои проблемы с защитной линией приобретением игрока «Эвертона» Джона Стоунса.

Сообщается, что Стоунс является главной трансферной целью каталонцев летом 2016 года и рассматривается в качестве замены Хавьеру Маскерано, чей уход из клуба не исключается.

При этом, по информации источника, каталонцы не готовы платить «Эвертону» 60 миллионов фунтов – именно такую сумму рассчитывают получить мерсисайдцы за Стоунса, которым интересуются также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».