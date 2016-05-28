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    Луческу хочет пригласить в «Зенит» бывшего игрока «Шахтера» Фернандо

    «Зенит» намерен подписать полузащитника «Сампдории» Фернандо.

    Сообщается, что в приглашении футболиста заинтересован лично главный тренер петербуржцев Мирча Луческу, который знает Фернандо по работе в «Шахтере». Игрок перешел из донецкого клуба в «Сампдорию» летом прошлого года.

    В нынешнем сезоне Фернандо сыграл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

    Источник: Sport Mediaset

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    28.05.2016 19:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 30 мая 2016, 09:06

      Все уже понимают ,что Зенит в сезоне 16-17 всех накажет ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 29 мая 2016, 11:10

      надоело.всё болею за зенит-2.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 мая 2016, 08:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!!!))АХА-ХА

      ДАЕШЬ КУЧУ НЕГРОВ В зенит!!!))))АХА-ХА

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 29 мая 2016, 07:22

      бабло есть надо тратить

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 29 мая 2016, 01:02

      на кой он нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 29 мая 2016, 00:45

      началось бразильское шоу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Макс___ 29 мая 2016, 00:18

      Интересно Луческу кроме как игроков Шахтёра , собирается приглашать в Зенит ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 28 мая 2016, 23:19

      Не треба ...

      -1
      Ответить
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