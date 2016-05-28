Луческу хочет пригласить в «Зенит» бывшего игрока «Шахтера» Фернандо

«Зенит» намерен подписать полузащитника «Сампдории» Фернандо.

Сообщается, что в приглашении футболиста заинтересован лично главный тренер петербуржцев Мирча Луческу, который знает Фернандо по работе в «Шахтере». Игрок перешел из донецкого клуба в «Сампдорию» летом прошлого года.

В нынешнем сезоне Фернандо сыграл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.