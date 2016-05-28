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    Председатель совета директоров «Ростова»: «Ротенберг не спонсировал наш клуб, он играл в защите»

    Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов отметил, что предприниматель Борис Ротенберг не спонсировал ростовскую команду в прошедшем сезоне РФПЛ.

    – Борис Ротенберг продолжит спонсировать «Ростов"?

    – Борис Ротенберг у нас играл правым защитником.

    – А его отец?

    – Отец участия в финансировании команды не принимал. Он, думаю, болел за нашу команду. Но не финансировал.

    – Правда, что Ротенберг–младший покидает «Ростов"?

    – Мы очень расстроены, так как в последней игре он получил серьезное повреждение. Это игрок с большим сердцем и сильным духом. Когда он выходил на поле, мы не проигрывали. Такая вот статистика. Мы бы не хотели его терять. Ведем с ним переговоры. Но надо учитывать еще и то, что у него семья, маленький ребенок. Будем расстроены, если Борис перейдет в другой клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 09:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +197

      proekt 28 мая 2016, 11:03

      а мордовии???

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      Рейтинг: +17

      Аццский сотона > proekt 28 мая 2016, 11:35

      После его замены в 1 тайме начали пропускать.

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