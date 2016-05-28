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    Овчинников: «Харт – вратарь высочайшего уровня»

    Тренер сборной России Сергей Овчинников высоко оценил уровень голкипера Джо Харта в составе национальной команды Англии.

    «У них должен играть Джо Харт, и он не может быть плохим или слабым вратарем. Он играет в «Манчестер Сити» и сборной Англии, так что это вратарь высочайшего уровня. Слабых вратарей вообще не бывает на уровне национальных сборных, и эта позиция уж точно не самая слабая в сборной Англии», – отметил Овчинников.

    Напомнми, что матч группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Англии состоится 11 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    28.05.2016 08:29
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