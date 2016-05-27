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Гендиректор «Томи»: «Газпром нефть» увеличит наш бюджет»

27 мая 2016, 22:14
3

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев поделился планами клуба на следующий сезон, который команда начнет в Премьер-лиге.

«Первый год работаю в структуре футбольного клуба. И пока не совсем понимаю, что мы совершили, — настолько много эмоций. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня поддержали команду. И сказать спасибо всем тем, кто в нас верил. Нам было тяжело во второй половине сезона. Но в заключительном отрезке пришли в себе и добились поставленной цели.

На сегодняшний день наш стадион второй категории. Для получения первой категории нам осталось сделать немного. Мы сейчас делаем чисто футбольный стадион без беговых дорожек. Нужно привести в порядок инфраструктуру, поставить систему СКУД в гостевом секторе. А что касается системы идентификации личности, то на это даeтся ещe год. К началу следующего сезона все недочеты будут устранены.

У нас есть с договоренность с нашим официальным спонсором — «Газпром нефтью». В случае выхода в Премьер-Лигу они нас поддержат и бюджет будет увеличен. Думаю, и городская администрация сделает вливание в молодежный и детский футбол. Наш президент Сергей Анатольевич Жвачкин поздравил нас сегодня и пообещал, что помощь будет оказана», — заявид Киселев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (3)
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Мы Русские
1464377219
Опять Спонсор Газпром...Убери Газ с Нефтью из нашего Футбола, оплатить перелет никому будет.
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талхк
1464384402
вот и понятно стало почему чистейший гол кубани не засчитали.
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