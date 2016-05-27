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    Майер: «В «Шальке» все удивились, когда Нойштедтер отказался от немецкого гражданства в пользу российского»

    Полузащитник «Шальке-04» Макс Майер выразил уверенность, что его одноклубник Роман Нойштедтер сможет усилить сборную России.

    «Мы в команде все удивились, когда Роман отказался от немецкого гражданства в пользу российского. Он ведь даже играл за сборную Германии. На эту тему мы с ним еще не общались. В любом случае, это его дело, и его право. Мы, честно говоря, и не знали, что он русский. Слышали что-то про Украину, но подробно не спрашивали.

    Нойштедтер – хороший футболист. Настоящий командный игрок. Он одинаково хорош и в центре полузащиты и в обороне. Хотя в защите он немного лучше. Думаю, он поможет России», – сказал Майер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 15:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 мая 2016, 20:28

      У них вроде двойного гражданства нет,чё он поехал? Может это любовь? Кстати,по-моему он не женат. Да и про подружек в инете не нашёл...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 27 мая 2016, 22:01

      Интересно, в кого влюбился, Слуцкого, Мутко, Путина, подружки вроде нет.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 27 мая 2016, 23:27

      Есть у меня предположение. Шальке-Газпром-менеджер(курато
      р). Ему же прийжётся немецкий паспорт сдать,билет в 1 конец(смешно получилось)))

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      kykyi > андрей андреев 27 мая 2016, 23:34

      Я читал на этом сайте, что он отказался от немецкого гражданства. Оставил коммент, что у парня с башкой не все в порядке(он теперь везде только по визам будет ездить) так местные " квасные патриоты" мне минусов понатыкали.

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      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 08:53

      Как говорил Жванецкий,"если итальянских сапог не видел,наши вот такие(большой палец вверх).А как они хохлов матюкают))).Вообще это нормально.Раньше все были за Советскую власть,теперь за капиталистов.Что то изменится,они пойдут за новой властью.

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      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 13:28

      Да не за капиталистов они и не за Советскую власть.
      Ты помнишь, тут один фанат Зенита, что нам написал:"что Навального в цари", царя им надо, желательно доброго, строгого и справедливого. Чтобы он за них все делал, а они при нем холопы. Года два назад был референдум в Шотландии об отделении от Великобритании, в какой то программе на "Эхе" ведущий рассказывал, как он общался с российской теткой, так она заявила:" как это так народ на референдуме будет решать, выходить или нет, есть начальники, вот пусть они и решают".
      У них в голове не укладывается, что это МЫ, согласно закону должны решать. Сегодня нужно делать так, и мы выбираем условного Иванова, чтобы он проводил эту политику, а он нам должен ее предложить, завтра мы видим, что нужно немного идти другим путем и если условный Сидоров нам предложит в своей программе именно это, то мы выберем(назначим, ВРЕМЕННО) Сидорова, за определенную зарплату, которую мы ему будем платить руководить страной,областью, районом. Но мы будем следить за тем, что и как он делает и если хорошо справляется, переизберем, а нет, уволим.
      А они ничего не хотят делать, им царя подавай, он все будет делать. Раб никогда никуда нос не сует. Заставят кнутом, что нибудь сделать, сделает, а нет надсмоторщика рядом, будет лежать в тенечке и ждать, когда хозяин еды принесет.Вот и они "лежат" и ждут когда "царь", чего нибудь им даст. Пенсию, зарплату, построит стадион.
      У нас, особенно у башкирских работяг, такой менталитет, не обязательно хорошо и много работать, они говорят:"хороший начальник, будет хорошая з/п, плохой ,будет плохая з/п, типа от него ничего не зависит.

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      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 14:18

      Согласен.Но народ ничего не сможет сделать при таких условиях,просто пересажают и все.Или как ы 17году,принципе ничего не добились.Элиты должны договориться или их кто то должен договорить.Хотя пока не поймем,что эта страна наша,ничего не будет.Пока не скажем"Что вы,сволочи,делаете",вместо"что они,сволочи,делают".А вообще то всех пиздл.вых постреляли в 17и37,немногих оставшихся в дурдрм в 80-е

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      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 14:53

      С кем будут договариваться элиты? Если между собой, без нас, тогда ты опять им не нужен будешь, опять тебя никто ни о чем спрашивать не будет. Будет точно такая же история, только "царь" будет другой.

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      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 16:15

      Остаётся одно- их должен кто то договорить.Потому что-"революции придумывают гении,осуществляют фанатики,а плодами пользуются проходимцы"! Да и не элиты это. Эти все временные-хапнули и сбежали.

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      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 17:40

      Не знаю, но поляки, работяги(Солидарность) заставили свои элиты сесть за стол переговоров и сами там были участниками. Обошлось без революций, революции это плохо.

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      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 18:48

      Согласен во всём.Но.. Поляки,как нация, более организованные чем мы.Европа,блин. Даже "наши" прибалты при крахе ссср шли впереди всех.Но и поляки при Сталине,например,не пикнули бы.Если честно,то нужно время и место (верхи.низы...).
      У меня товарищ бастует против "платона",их всего человек 20 осталось-вокруг всем пофиг. А у их семей денег нет. Да никто про них и не знает.Чекисты хитрые,зачистили все медиа.

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      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 19:09

      Фигня это, нация. Посмотри, Южная Корея и КНДР.
      Одна нация и времени прошло 50 лет и результаты.

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      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 20:55

      Внешнее управление.Я ИМЕЮ ВВИДУ,ЧТО МЫ САМИ НЕ СМОЖЕМ ПОСТРОИТЬ ДЕМ.ОБЩЕСТВО.иЛИ ВНЕШНЯЯ ПОМОШЬ(КАК НЕМЦЕМ НАПР.),или хороший президент(как Саакашвили),но с ним тоже не всё гладко))). А "Солидарность" я сам всегда в пример привожу)))

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      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 22:49

      Никто за нас самих ничего не сделает, это для портянок по телику рассказывают про госдеп и их печеньки.

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      андрей андреев > kykyi 29 мая 2016, 09:01

      Да согласен я.Просто в данных условиях это невозможно.Сколько уже поуезжали,что б не быть посаженными.

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      diadushka 27 мая 2016, 15:40

      А чему удивляться? Он и сам понимает прекрасно, что в Германии в сборную попасть шансов нет, а в РФ сами зовут!
      А статья написана в таком стиле, будто он сказал НЕТ сборной Германии, ради России, смотрите мол какой патриот))) Клоунада.........

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