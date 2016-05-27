«Барселона» планирует этим летом приобрести Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может сменить клубную прописку в межсезонье. В услугах футболиста нуждается «Барселона», которая готова приобрести его в ближайшее трансферное окно. Скауты каталонского клуба просматривали 21-летнего форварда на матче 26-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».

Ранее сообщалось, что талантливый игрок заинтересовал «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Берарди провел в составе «Сассуоло» 29 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.