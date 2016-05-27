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Полузащитник «Терека» близок к переезду во Францию

27 мая 2016, 09:31
7

Хавбек «Терека» Олег Иванов может перебраться в одну из команд французской Лиги после завершения Евро-2016.

«Конечно, мне было бы интересно попробовать себя в одном из европейских чемпионатов. Более того, сейчас есть одна возможность оказаться в Европе. Не знаю, насколько она правдива, но после своего приезда с Евро поговорю с людьми, которые этим занимаются.

Это один из клубов чемпионата Франции. Но сразу скажу, это не дубль «ПСЖ», – сказал Иванов.

В прошедшем сезоне Иванов провел в составе «Терека» 28 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым голом, а также девятью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Ахмат Иванов Олег
Комментарии (7)
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mdu86
1464334185
Иванов прям на расхват
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koka7751
1464335500
Пора уже поиграть в Европе, он этого стоит.
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subbdim
1464336873
удачи
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МЕССІ
1464337581
bynthtcyj d rfre.
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Zly
1464338165
Олег уходи, есть шанс заиграть кроме РФПЛ, то нужно этим пользоваться
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Apocalypse
1464338687
Уйти и загубить карьеру... Сколько в последний раз так наши уходили в европейский клуб. А толку с этого? Где они сейчас?
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eleng
1464455129
Надо попытаться, может у кого-то из российских игроков после РФПЛ получится. Неплохо начинали Аршавин, Повлюченко, плохо - Жирков, Погребняк, Биллялетдинов, но в итоге конец одинаков. По-моему Аленичев, Карпин, Мостовой и Булыкин неплохо заиграли в своё время. Черчесов был кумиром в Тироле. Ну а про пост- советские страны, то самый крутой пример - Шевченко в Милане. Здесь все зависит от самих игроков.
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