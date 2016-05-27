Полузащитник «Терека» близок к переезду во Францию

Хавбек «Терека» Олег Иванов может перебраться в одну из команд французской Лиги после завершения Евро-2016.

«Конечно, мне было бы интересно попробовать себя в одном из европейских чемпионатов. Более того, сейчас есть одна возможность оказаться в Европе. Не знаю, насколько она правдива, но после своего приезда с Евро поговорю с людьми, которые этим занимаются.

Это один из клубов чемпионата Франции. Но сразу скажу, это не дубль «ПСЖ», – сказал Иванов.

В прошедшем сезоне Иванов провел в составе «Терека» 28 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым голом, а также девятью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.