«Бавария» рассчитывает избавиться от Гетце за 40 миллионов

В «Баварии» рассчитывают в ближайшее трансферное окно совершить сделку по продаже опального полузащитника команды Марио Гетце. При этом, представители Мюнхена хотят заполучить кругленькую сумму за игрока – около 40 миллионов евро.

Интересно, что сам Гетце рассчитывает остаться в «Баварии», несмотря на очень высокую конкуренцию. На такую позицию резко отреагировал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, который посоветовал Гетце задуматься о минимальном игровом времени. Новый главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти также посоветовал Гетце искать новую команду.