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«Бавария» рассчитывает избавиться от Гетце за 40 миллионов

27 мая 2016, 06:58
12

В «Баварии» рассчитывают в ближайшее трансферное окно совершить сделку по продаже опального полузащитника команды Марио Гетце. При этом, представители Мюнхена хотят заполучить кругленькую сумму за игрока – около 40 миллионов евро.

Интересно, что сам Гетце рассчитывает остаться в «Баварии», несмотря на очень высокую конкуренцию. На такую позицию резко отреагировал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, который посоветовал Гетце задуматься о минимальном игровом времени. Новый главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти также посоветовал Гетце искать новую команду.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Германия Бавария Гетце Марио Анчелотти Карло Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (12)
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B_A_IV
1464324311
Выгоняют
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Kulimen
1464326708
Выгоняют и еще 40 лямов хотят срубить. Как-то многовато за него, он сейчас не в лучшей форме
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84aivengo
1464327244
однажды выдергивали у дортмунда скандалами,а теперь избавляются... хороша политика
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mig28
1464328359
Если он заново раскроется, то и 40 мультов не жалко!)
Ответить
Zenit_EKB_88
1464328390
В зенит
Ответить
Protosser
1464329285
Судя по заголовку - готовы заплатить 40 миллионов, чтобы сплавить кому-то.
Ответить
Zly
1464329560
40 запросить - не думаю, что кто-то сейчас его возьмет за эту цену. Подождут сезон и бесплатно пригласят
Ответить
GM
1464329792
Заголовок жжОт
Ответить
ManUtd-Volgograd
1464330807
Как может такое быть, что топ игрок никому не нужен?
Ответить
Pro100Kid
1464333977
Ничего себе у них аппетиты
Ответить
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