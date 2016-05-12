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    Анчелотти не видит Гетце в «Баварии»

    Итальянский специалист Карло Анчелотти, который летом возглавит «Баварию», уже готов делать перестановки в команде. Так, у полузащитника «Баварии» Марио Гетце нет будущего в немецком клубе, считает итальянец, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Он посоветовал футболисту, не пользующемуся доверием нынешнего наставника команды Хосепа Гвардиолы, покинуть «Баварию» и искать себе новую команду.

    Напомним, что слухи о возвращении Гетце в дортмундскую «Боруссию» ходят с зимнего трансферного окна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 07:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +187

      teodogat 14 мая 2016, 23:51

      Чет не нравятся мне тренеры которые отказываются от чемпионов мира, при том что атакующими игроками разбрасываться на фоне стареющих Роббена и Рибери как то расточительно, посмотрим чего добьются с тобой те, чье будущее ты видишь в составе...

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 12 мая 2016, 21:25

      В Ливерпуль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 мая 2016, 11:35

      Нафига уходил? Теперь к Клоппу давай

      0
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 12 мая 2016, 10:26

      В Баварию нужен Роналду,интересно что бы из этого салата получилось,смех да и только!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 мая 2016, 09:30

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      0
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 12 мая 2016, 09:30

      Да он после ЧМ 2014 ничего не показал, вообще.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 мая 2016, 09:16

      В Лестер или к Клопу

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 12 мая 2016, 09:04

      В Ливерпуль! Думаю в АПЛ ему будет комфортно)

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 мая 2016, 08:54

      Такая звучит будто он при Гвардиоле был основным,а теперь его попросят на выход

      0
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      Рейтинг: +74

      liver2015 12 мая 2016, 08:52

      правильно в Ливерпуль лучше перейти к Клоппу

      4
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