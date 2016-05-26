Хинштейн: «На месте стадиона в Самаре потом откроется рынок»

Депутат «Единой России» Александр Хинштейн в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» рассказал о проблемах, с которыми столкнулись в ходе строительства самарского стадиона к чемпионату мира-2018.

«Одним из самых дешевых стадионов он не будет по определению. Как вы помните, Самара была первым регионом, который подал документацию на проект. Заказчиком документации выступает регион. А заказчиком по строительству объектов выступает Федерация в лице Минспорта. Самара была первой. Областной Минстрой заказал документацию дружественной организации «Ленгипрогор». На тот момент сумма составляла 13 с небольшим миллиардов рублей. Документы передаются подрядчику, который был определен решением федерального правительства: ПСО «Казань».

Дальше подрядчик получает аванс в размере 6 миллиардов и начинает работать. Дальше с удивлением для себя обнаруживает несоответствие полученной документации и реального объема работы. Что произошло? Было поручение президента после осмотра стадиона в Казани. Президент поручил, что потолок по цене должен быть 13-14 миллиардов.

Второе – за основу берем «Казань– Арену». Для того, чтобы формально соответствовать этим требованиям, при разработке проекта, как я предполагаю, были применены коэффициенты, занизившие стоимость. Потому что на выходе стадион стоил столько же, сколько и другие стадионы в других регионах. С одной разницей, стадион в Самаре был запроектирован по площади больше на 30%.

Выясняем, в чем разница? Более 40% объема от стадиона – составляют торгово-коммерческие площади, не предусмотренные требованиями ФИФА. И требованиями Минспорта тоже. При этом изначально было так же четко определено, это была позиция Москвы: если вы хотите под видом стадионов строить дополнительные объекты – стройте за свой счет. Потому что с тем же успехом, как и 40% коммерческих площадей, могло быть 40% образовательных учреждений. Академия футбола, например.

На сегодняшний день мы имеем обоснованный претензии со стороны подрядчика, который говорит: «За счет чего я буду покрывать разницу в стоимости?» Последняя экспертиза, которая вышла – это 17,3 млрд. Было 17,8 млрд, потом опустили до 17,3. Но этих денег для того, чтобы построить этот стадион, все равно не хватит.

Было проведено комплексное исследование. Им занимался Минстрой и ЖКХ РФ в связи с поручением правительства страны. На сегодняшний день объем потребностей заложен – это порядка 22-23 миллиарда. Возможна оптимизация, она тоже посчитана. В случае оптимизации, эта сумма снизится до 20 миллиардов. Но снизить ее до 17, при том, что там залита бетонная подушка и каркас, нельзя.

Площадь объекта на 30 % больше, избыточные решения большие. Например, вся стилобатная часть должна быть отапливаемая. Единственный регион в стране. Почему? Потому что рынок, который там потом откроется, не должен быть холодным», – рассказал Хинштейн.