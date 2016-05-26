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  • Хинштейн: «На месте стадиона в Самаре потом откроется рынок»

Хинштейн: «На месте стадиона в Самаре потом откроется рынок»

26 мая 2016, 14:41
20

Депутат «Единой России» Александр Хинштейн в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» рассказал о проблемах, с которыми столкнулись в ходе строительства самарского стадиона к чемпионату мира-2018.

«Одним из самых дешевых стадионов он не будет по определению. Как вы помните, Самара была первым регионом, который подал документацию на проект. Заказчиком документации выступает регион. А заказчиком по строительству объектов выступает Федерация в лице Минспорта. Самара была первой. Областной Минстрой заказал документацию дружественной организации «Ленгипрогор». На тот момент сумма составляла 13 с небольшим миллиардов рублей. Документы передаются подрядчику, который был определен решением федерального правительства: ПСО «Казань».

Дальше подрядчик получает аванс в размере 6 миллиардов и начинает работать. Дальше с удивлением для себя обнаруживает несоответствие полученной документации и реального объема работы. Что произошло? Было поручение президента после осмотра стадиона в Казани. Президент поручил, что потолок по цене должен быть 13-14 миллиардов.

Второе – за основу берем «Казань– Арену». Для того, чтобы формально соответствовать этим требованиям, при разработке проекта, как я предполагаю, были применены коэффициенты, занизившие стоимость. Потому что на выходе стадион стоил столько же, сколько и другие стадионы в других регионах. С одной разницей, стадион в Самаре был запроектирован по площади больше на 30%.

Выясняем, в чем разница? Более 40% объема от стадиона – составляют торгово-коммерческие площади, не предусмотренные требованиями ФИФА. И требованиями Минспорта тоже. При этом изначально было так же четко определено, это была позиция Москвы: если вы хотите под видом стадионов строить дополнительные объекты – стройте за свой счет. Потому что с тем же успехом, как и 40% коммерческих площадей, могло быть 40% образовательных учреждений. Академия футбола, например.

На сегодняшний день мы имеем обоснованный претензии со стороны подрядчика, который говорит: «За счет чего я буду покрывать разницу в стоимости?» Последняя экспертиза, которая вышла – это 17,3 млрд. Было 17,8 млрд, потом опустили до 17,3. Но этих денег для того, чтобы построить этот стадион, все равно не хватит.

Было проведено комплексное исследование. Им занимался Минстрой и ЖКХ РФ в связи с поручением правительства страны. На сегодняшний день объем потребностей заложен – это порядка 22-23 миллиарда. Возможна оптимизация, она тоже посчитана. В случае оптимизации, эта сумма снизится до 20 миллиардов. Но снизить ее до 17, при том, что там залита бетонная подушка и каркас, нельзя.

Площадь объекта на 30 % больше, избыточные решения большие. Например, вся стилобатная часть должна быть отапливаемая. Единственный регион в стране. Почему? Потому что рынок, который там потом откроется, не должен быть холодным», – рассказал Хинштейн.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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JokUr
1464263851
кек
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Тraumtanzеr
1464264868
Отдайте краснодару место на ЧМ.
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Black Giz
1464265489
Бизнес по-русски.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464265770
Забавы Путина убивают Россию.
Ответить
Pourport
1464267800
Ворье
Ответить
Apocalypse
1464269362
Как же задолбало это ворье.
Ответить
Cobold
1464282563
Бля, в наглую пилят деньги и не стесняются. Я так скажу... Путин не слепой и если видя такое воровство ничего не происходит, то он сам в этом замазан. Сам живу в Самаре и пока кроме стройки на стадионе и котлована под тоннель на Московском шоссе нихера нет. А сколько было обещаний - и скоростной трамвай, и ремонт дорог, и строительство метро до жд вокзала. Ничего этого не будет. Твари поганые, чтоб они сдохли!
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kimi2005
1464282623
Тупые дебилы!
Ответить
Tri
1464297174
У нас даже со строительства детской песочницы воруют, а тут стадионы...
Ответить
Tonka88
1465410691
Как же ***"задолбали"*** эти дебилы... Из всего выгоду ищут, когда же они изведутся с белого света!!!! В коем-то веке ЧМ проходит в нашей стране, есть наконец-то причина построить хороший стадион в городе, так как ранее её "конечно не было" - с Металлурга уже давно песок сыпется. Так нет же б....дь надо из всего интригу сделать, и какие то там магазинчики придумать, когда уже ВЕСЬ ГОРОД ПОГРЯЗ В РЫНКАХ И ТЦ, ВЕСЬ...!!!!! уже эти барыги на каждом шагу. Нужен ХОРОШИЙ СТАДИОН, слышите - СТАДИОН, а не "Пижня продажная"!!!! Бесит... уроды просто, слов нет. Нахрен налоги!!! И туда же буржуев!!!
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