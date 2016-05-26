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    Нойштедтер в пятницу заберет паспорт РФ в Бонне

    В ближайшую пятницу полузащитник Роман Нойштедтер должен прибыть в генконсульство РФ в Бонне, где он сможет забрать российский загранпаспорт.

    «Нойштедтер сейчас на сборах в Швейцарии, у него завтра утренняя тренировка, которую пропустить нельзя. Он утром тренируется, потом его везут в аэропорт, в 16:00 он прилетает в Бонн и сразу же к нам. Тут в торжественной обстановке ему консул вручит готовый паспорт Российской Федерации», – рассказал представитель консульства.

    Напомним, что вчера было объявлено, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении 28-летнему Нойштедтеру гражданства РФ.

    Источник: ТАСС

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    26.05.2016 12:09
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -22

      Foot OL 26 мая 2016, 13:12

      Да с парочкой лямов евро в конверте от господина Му...ко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 26 мая 2016, 12:42

      Хохол играющий в Германии стал русским

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > KorolShut 26 мая 2016, 13:31

      Ну и что тут такого?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 мая 2016, 12:37

      гастарбайтер

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