Митрюшкин: «В «Спартаке» ждал своего шанса, но тренеры не говорили, почему я не играю»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин выразил мнение, что переход из «Спартака» в швейцарский клуб является для него небольшим шагом для попадания в топ-чемпионат. Также страж ворот рассказал, что в московском клубе никто из тренеров так и не смог ему объяснить причину непопадания в основной состав.

«Сьон» – шажок наверх, в топ-чемпионат. В «Спартаке» я ждал своего шанса. Я подходил к тренерам, но они не могли сказать, почему я получаю так мало игрового времени.

Переход? Я понимал, что может быть, какое-то время придется посидеть на скамейке запасных или поиграть за «молодежку». Но я каждый день тренировался. Рад тому, что стал игроком основного состава.

Когда Карпин тренировал красно-белых, то он готовил меня к тому, чтобы я стал первым номером. В «Спартаке» Аленичев не подошел ко мне и не прояснил ситуацию», – сказал Митрюшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».