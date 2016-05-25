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  • Митрюшкин: «В «Спартаке» ждал своего шанса, но тренеры не говорили, почему я не играю»

Митрюшкин: «В «Спартаке» ждал своего шанса, но тренеры не говорили, почему я не играю»

25 мая 2016, 23:15
3

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин выразил мнение, что переход из «Спартака» в швейцарский клуб является для него небольшим шагом для попадания в топ-чемпионат. Также страж ворот рассказал, что в московском клубе никто из тренеров так и не смог ему объяснить причину непопадания в основной состав.

«Сьон» – шажок наверх, в топ-чемпионат. В «Спартаке» я ждал своего шанса. Я подходил к тренерам, но они не могли сказать, почему я получаю так мало игрового времени.

Переход? Я понимал, что может быть, какое-то время придется посидеть на скамейке запасных или поиграть за «молодежку». Но я каждый день тренировался. Рад тому, что стал игроком основного состава.

Когда Карпин тренировал красно-белых, то он готовил меня к тому, чтобы я стал первым номером. В «Спартаке» Аленичев не подошел ко мне и не прояснил ситуацию», – сказал Митрюшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Спартак Митрюшкин Антон
Комментарии (3)
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GeorgeXIII
1464218500
Вернется......
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Alexx22
1464243130
лучше не возращайся
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Zeff
1464377930
Ритуала не знает.
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