Бабаев: «Рома» не продаст Думбия за те деньги, которые ЦСКА может предложить»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о перспективах форварда «Ромы» Сейду Думбия вернуться в армейский клуб. Напомним, ивуариец первую часть прошедшего сезона провел в аренде в стане красно-синих, вторую – в «Ньюкасле».

– Очередное возвращение Думбия возможно?

– «Рома» не будет его отдавать за те деньги, которые мы считаем приемлемыми. То есть, они все равно планируют отбить те средства, которые на него потрачены. Наверное, это будет проблематично для римлян. Сам Думбия очень хочет вернуться, мы с ним неоднократно общались, он прилетал на наши матчи. У «Ромы» довольно жесткая позиция, не уверен, что итальянцы вновь захотят с нами общаться конкретно по Думбия.

– А вы ему чемпионскую медаль пошлете?

– Да, конечно. Он нам принес очень много пользы в первой части сезона. Да и в групповую стадию Лиги чемпионов мы во многом попали благодаря его голам.