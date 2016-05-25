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  • Бабаев: «Рома» не продаст Думбия за те деньги, которые ЦСКА может предложить»

Бабаев: «Рома» не продаст Думбия за те деньги, которые ЦСКА может предложить»

25 мая 2016, 20:18
15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о перспективах форварда «Ромы» Сейду Думбия вернуться в армейский клуб. Напомним, ивуариец первую часть прошедшего сезона провел в аренде в стане красно-синих, вторую – в «Ньюкасле».

– Очередное возвращение Думбия возможно?

– «Рома» не будет его отдавать за те деньги, которые мы считаем приемлемыми. То есть, они все равно планируют отбить те средства, которые на него потрачены. Наверное, это будет проблематично для римлян. Сам Думбия очень хочет вернуться, мы с ним неоднократно общались, он прилетал на наши матчи. У «Ромы» довольно жесткая позиция, не уверен, что итальянцы вновь захотят с нами общаться конкретно по Думбия.

– А вы ему чемпионскую медаль пошлете?

– Да, конечно. Он нам принес очень много пользы в первой части сезона. Да и в групповую стадию Лиги чемпионов мы во многом попали благодаря его голам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Рома Думбия Сейду Бабаев Роман
Комментарии (15)
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RUSARM
1464200082
Думбика назад не купят,это факт!! Так как Рома хочет деньги за которые они его взяли у нас,а мы не будем себе в убыток работать,простая арифметика!!!
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Zeff
1464201152
Ну надули Рому 1 раз. Ну 2-й вряд ли. Сколько кстати ему лет. 45?50?
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nemolod
1464203610
Думбия если и вернется ,то только в аренду и при условии,что итальянский клуб его не сможет продать или более выгодно пристроить в аренду! Но самым реальным будет поиск более молодого и нетравмированного форварда,с которым заключат длительный контракт!
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Обер-КанцлерЪ
1464208142
Деду сорок третий год пошел! Возраст не призывной!
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Пчела 672
1464210621
Эх жаль)) мог бы себя неплохо ещё проявить)) опять же ЛЧ на носу))
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grand-igor
1464212896
как будет свободным агентом так и придет (лет так в 40 )
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SE PAVLOV
1464221647
Продадут . Кому он ещё , кроме нас нужен ..
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арейская
1464229160
Да, ЦСКА не может потягаться на равных с такими грандами, но, в первую очередь мне хочется вставить пять копеек самому Сейду, ну какого хрена было метаться, от добра добро искать, если ты игрок только одного клуба, и это именно ЦСКА, ведь нигде-же не прижился, кроме как в России
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sour12
1464249148
если бы не не понятная ситуация со здоровьем выкупили бы......а так конечно за большие деньги брать игрока который потом будет играть по 30 минут или лечиться не реально.......очень жаль =( здоровья думбие.
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