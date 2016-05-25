«Амкар» готов продать Селихова

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов подчеркнул, что пермский клуб готов рассмотреть предложения о покупке голкипера пермяков Александра Селихова.

– Вы ожидаете, что по Селихову будут сделаны конкретные предложения?

– На сегодняшний день конкретных предложений нет, но есть определенный интерес. Если такие предложения поступят, мы будем их рассматривать. Если же возвращаться к вратарской бригаде, то мы бы хотели иметь в нашей команде двух более молодых голкиперов и одного более опытного. На сегодняшний день у нас продлен контракт с Дмитрием Хомичем, но это не говорит о том, что не будет предложен контракт Роману Герусу.

– По вашему мнению, чем обусловлен столь впечатляющий прогресс Селихова?

– Стали доверять. Саша получил свой шанс, вцепился за него зубами и сделал все, чтобы не отдать место в воротах никому. Надо сказать, что огромную роль в его становлении играет наш тренер вратарей Владимир Сычев, который боролся за то, чтобы Селихов перешел к нам из «Орла», а когда его снова туда отдавали, настоял на том, чтобы Саша вернулся. В прогрессе Селихова заслуга Сычева огромная, определяющая!