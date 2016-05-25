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    Веркаутерен останется в «Крыльях Советов»

    Бельгийский специалист Франк Веркаутерен продолжить возглавлять «Крылья Советов». Сообщается, что 59-летний тренер уже договорился с руководством самарского клуба о продолжении сотрудничества на следующий сезон.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Веркаутерена заинтересован «Андерлехт».

    В минувшем сезоне чемпионата России «Крылья Советов» набрали 35 очков и заняли девятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2016 18:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      MonTee 26 мая 2016, 00:01

      главное выделить ему деньги и найти нормального спонсора. и будет у нас футбол, как в далеком 2004

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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 25 мая 2016, 23:31

      Неожиданно, но приятно. А вообще, похож он на русского мужика :0)

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