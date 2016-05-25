Веркаутерен останется в «Крыльях Советов»

главное выделить ему деньги и найти нормального спонсора. и будет у нас футбол, как в далеком 2004
Бельгийский специалист Франк Веркаутерен продолжить возглавлять «Крылья Советов». Сообщается, что 59-летний тренер уже договорился с руководством самарского клуба о продолжении сотрудничества на следующий сезон.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Веркаутерена заинтересован «Андерлехт».
В минувшем сезоне чемпионата России «Крылья Советов» набрали 35 очков и заняли девятое место в турнирной таблице.