Михайлович возглавил «Торино»

«Торино» объявил о назначении Синиши Михайловича на пост главного тренера команды. Бывший наставник «Милана» подписал с «быками» соглашение сроком до 2018 года. Сербский специалист сменил Джампьеро Вентуру, который, по всей вероятности, в ближайшее время возглавит сборную Италии.

«Благодарен руководству «Торино» за доверие. Тренировать столь престижный клуб – большая честь для меня. Все знают, какие здесь болельщики. Хочу как можно скорее приступить к работе», – прокомментировал свое назначение Михайлович.