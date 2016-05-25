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Юрий Газзаев: «Анжи» мало что создал»

25 мая 2016, 06:57
2

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев пообщался с журналистами после поражения от «Анжи» (0:1) в первом стыковом матче РФПЛ. Напомним, что ответная игра пройдет в Махачкале в пятницу.

– Скажу, что неприятно любой команде в конце матча пропускать. Со стандарта. С другой стороны, еще же второй матч есть. Будем думать, как исправлять ситуацию. 0:0, конечно, было бы лучше. Но попробуем мы и с 0:1 выйти.

Хороший соперник у нас, достаточно мастеровитые футболисты, озадаченные тем, что хотят остаться в элите. Тоже играли, видно было, от ножа. Хороший матч получился. При большом количестве болельщиков. Это, считаю, тоже одно из завоеваний, которое наша команда заслужила своей игрой в сезоне.

Никто из игроков у нас в плане отношения, в плане желания не фальшивил. Но немножко к таким матчам не привыкшие многие футболисты. Думаю, из-за этого тоже играли скованнее в плане созидания. Хотя были в быстрых атаках подходы, при стандартах.

В принципе «Анжи» мало что создал, несмотря на то, что это быстрая команда. Мы в общем-то сумели их связать. Надеемся, в следующем матче сможем все исправить.

– В ответной игре тактика останется прежней с учетом результата первого матча – сугубо оборонительной?

– Лишить соперника пространства для быстрых действий, заставить его бежать в сторону от ворот (а «Анжи» так и бежал в основном) – это не значит играть от обороны. Это значит обороняться соответственно тому, что мы имеем и что имеет соперник.

Конечно, нужно о безопасности своих ворот заботиться. И искать своего момента. Если бы мы на голову, на две были сильнее соперника, то, наверное, он бы не выходил со своей половины, из своей штрафной. Но я не могу сказать, что мы сегодня настолько сильнее соперника и что выбрали тактику исходя из нашего желания.

Думаю, игра складывалась таким образом, что мы лишили «Анжи» каких-то козырей.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Волгарь Газзаев Юрий
Комментарии (2)
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Диктор
1464153140
Сколько бы ни создал -а результат на табло.
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каа
1464164128
вообще то счет должен был быть крупнее...благодари кипера...)))
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