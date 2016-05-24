Соперником «Зенита» по тестовому матчу на новом стадионе может стать «Зенит-2»

Тестовый матч на своем новом стадионе «Зенит» может провести против «Зенита-2». Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

«Первый тестовый матч, возможно, будет между основной и дублирующей командами «Зенита». Решать будет клуб. Мы планируем провести матч до конца сентября.

Основные общестроительные работы находятся в активной стадии завершения, на День города, наверное, экскурсии не будет, потому что и так много праздничных мероприятий. До конца мая, максимум – в первых числах июня, губернатор поедет на стадион проверять, как будут выполнены работы», – сказал Албин.

Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове было начато в 2007 году и пока не завершено.