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    Агент: «Луческу покинул «Шахтер» из-за кочующего образа жизни команды»

    Агент нового главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о том, почему румынский специалист покинул «Шахтер».

    «Из-за ситуации на Украине. Из-за кочующего в последние два года образа жизни «горняков». Возникли трудности с привлечением новых игроков для выполнения высоких турнирных задач. В конце концов, 12 лет – это целая эпоха.

    Обсуждения усиления состава будет только в июне, когда тренерский штаб во главе с Луческу прибудет в Санкт-Петербург и приступит к исполнению обязанностей. Обсуждать кандидатуры будут коллегиально, как и было в «Зените» до этого.

    Пока длится небольшой отпуск Луческу, он будет смотреть самые важные матчи «Зенита» в последнем сезоне – и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов. После чего он обоснует свои выводы перед руководством по тем или иным позициям», – сказал Запорожану.

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    24.05.2016 20:34
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