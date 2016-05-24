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    Корнеев: «Для меня вызов в сборную Нойштедтера – загадка»

    Бывший футболист ЦСКА, сборной СССР и России Игорь Корнеев признался, что он не понимает по каким причинам был вызван в национальную команду Роман Нойштедтер.

    «Если честно, то эта ситуация для меня загадка, ведь он ни разу не выступал за сборную. Это редчайший случай, когда футболист не только не сыграл ни одного матча за сборную, но даже не провел с ней ни одной тренировки сразу попадает в заявку на такой большой турнир как чемпионат Европы.

    Честно говоря, я несколько удивлен этим выбором. Думаю, что у нас есть и «свои» защитники, которые не слабее его. Мне кажется, что Семенов не слабее Нойштедтера. Но только тренер принимает решение и несет за него ответственность», – сказал Корнеев.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.05.2016 16:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 мая 2016, 20:53

      Представляю себе реакцию СМИ, если вдруг (не дай Бог, конечно) Ромашка сыграет роль Ковтуна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2016, 17:19

      Рыков намного достойнее.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 мая 2016, 16:43

      Для всех загадка

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Asbjorn 24 мая 2016, 18:40

      Опрос проводил, балабол?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Mirex1488 24 мая 2016, 16:43

      Контракт у него с Шальке заканчивается в июне,а потом Гинер возьмёт в аренду его или выкупит вовсе.

      4
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      Рейтинг: +7

      TripLike 24 мая 2016, 16:18

      Семенов ваш никчемный,как и куча уродов с зарплатами милионеров. Нойштедтер имеет больше практики в ЛЧ,ЛЕ,в лучшем чемпионате играет,и умудряется забивать,помню его не плохой гол Реалу пару лет назад.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > TripLike 24 мая 2016, 16:19

      Он еще умудряется ошибаться у своих ворот...много раз за матч...

      -1
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      Рейтинг: +64

      Karanit > Pro100Kid 24 мая 2016, 17:26

      покажи мне защитника который не ошибается

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > Karanit 24 мая 2016, 18:41

      У нас тут зато комментаторы безошибочные сидят :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Karanit 2 июня 2016, 13:58

      В общем дебют уже показал справедливость моего комментария. Конечно все ошибаются, но неужели по-твоему Серхио Рамос ошибается так же часто как и Игнашевич? ...

      0
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