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РФПЛ. «Кубань» обыграла «Томь»

24 мая 2016, 21:34
21

В первом переходном матче «Кубань» оказалась сильнее «Томи» благодаря голу Игоря Армаша с пенальти.

Ответная встреча состоится 27 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. Переходные матчи

Кубань (Краснодар) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Армаш (с пенальти), 19.

Кубань: Беленов, Бугаев, Зотов, Армаш, Шандао, Манолев, Сантана, Лобкарев (Букур, 90), Аподи, Якуба, Майрович (Георгиевский, 80).

Томь: Солосин, Бордачев, Йиранек, Бендзь, Темников, Пугин, Башкиров, Чуперка, Кузнецов, Шарипов, Саная.

Предупреждения: Пугин, 19; Майрович, 29; Манолев, 41; Йиранек, 48; Солосин, 79; Шарипов, 88; Букур, 90+1.

Волгарь (Астрахань) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Боли, 90+2.

Волгарь: Бучнев, Зуйков, Байрыев, Иванов, Терехов, Сутормин (Болонин, 60), Кренделев, Лукьяновс, Яковлев, Алейник (Петрович, 64), Асильдаров (Болов, 78).

Анжи: Юрченко, Жиров, Гасанов (Абдулавов, 74), Лазич, Тигиев, Менса, Маевский, Эбесилио, Мутари (Бериша, 80), Мусалов, Боли.

Предупреждения: Лазич, 71; Мутари, 74.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Волгарь Анжи Томь Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (21)
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Karanit
1464077253
Анжи впердив
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BarcelonianDestroyer
1464079729
Анжи выиграет,не для того они 3 матча последних покупали что бы волгарю проигрывать
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ALeX-161-rus
1464087162
Волгарь3-2 Анжи
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BAIv
1464096404
что- то думка такова что Кубань может слить Томи.....
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XAPAKTEP_
1464108939
Так обидно на ничью ставил и за пару минут до конца был уверен что выиграю.
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Kuban23
1464116891
ну если учитывать сам результат как факт. То Дубль Кубани из 10 защитников и 1 напада 19 летнего, обыграл стартовый состав Томи, хоть и минимально, но обыграл. Может всё таки Томи не надо выходить в премьер лигу, чтобы в следующем сезоне не вылететь и еще без бабла остаться.... Лучше еще сезон и стартануть с первого или второго места.
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Серёга Краснодарский
1464117152
Смотрел игру. Стыдно. Видно забашляны парни в зеленом и парни в черном а кубань не хочет играть. гнал бы всех в шею кто был сегодня на поле и набрали бы пацанов из сдюшор-5 или сдюшора кубани и пусть смотрели бы фнл но не издевательство над болельщиками как сегодня
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GeorgeXIII
1464132342
еще второй матч будет
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бочаров
1464136271
Томь своё возьмёт дома
Ответить
Томь вперёд
1464151824
Больно смотреть на договорняк любимого клуба! Когда президент в открытую в интервью говорит что денег на ПЛ нет, переходной матч становится формальностью.
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