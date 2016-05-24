РФПЛ. «Кубань» обыграла «Томь»

В первом переходном матче «Кубань» оказалась сильнее «Томи» благодаря голу Игоря Армаша с пенальти.
Ответная встреча состоится 27 мая.
Чемпионат России. Премьер-лига. Переходные матчи
Кубань (Краснодар) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Армаш (с пенальти), 19.
Кубань: Беленов, Бугаев, Зотов, Армаш, Шандао, Манолев, Сантана, Лобкарев (Букур, 90), Аподи, Якуба, Майрович (Георгиевский, 80).
Томь: Солосин, Бордачев, Йиранек, Бендзь, Темников, Пугин, Башкиров, Чуперка, Кузнецов, Шарипов, Саная.
Предупреждения: Пугин, 19; Майрович, 29; Манолев, 41; Йиранек, 48; Солосин, 79; Шарипов, 88; Букур, 90+1.
Волгарь (Астрахань) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
Гол: 0:1 – Боли, 90+2.
Волгарь: Бучнев, Зуйков, Байрыев, Иванов, Терехов, Сутормин (Болонин, 60), Кренделев, Лукьяновс, Яковлев, Алейник (Петрович, 64), Асильдаров (Болов, 78).
Анжи: Юрченко, Жиров, Гасанов (Абдулавов, 74), Лазич, Тигиев, Менса, Маевский, Эбесилио, Мутари (Бериша, 80), Мусалов, Боли.
Предупреждения: Лазич, 71; Мутари, 74.