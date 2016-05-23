Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Динамо» обещают гласность и возвращение в Премьер-лигу

    Председатель совета директоров «Динамо» Владимир Проничев выступил с обращением, в котором обозначил задачу команды на следующий сезон.

    «От имени вновь избранного Совета Директоров Футбольного клуба «Динамо-Москва» хочу полностью разделить то глубокое сожаление, которое сейчас переживает вся динамовская общественность – ветераны, болельщики, наши юные воспитанники, приношу свои извинения и переживаю вместе с вами.

    Осознаем меру ответственности, которая на нас лежит. Сейчас наша главная задача – принять все необходимые меры для возвращения клуба в Премьер-Лигу в 2017 году. Все наши действия в этом направлении будем осуществлять гласно, с учетом мнения общественности. В ближайшее время объявим о проведении соответствующих встреч с ветеранами и активом болельщиков. Сегодня прошу всех проявить сдержанность и объединиться вокруг нашего клуба», – заявил Проничев.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      sined1951 24 мая 2016, 22:25

      Для Москвы оптимальным будет 2 клуба в премьер-лиге-ЦСКА и Спартак. У Динамо и Локомотива мало болельщиков. Следующим вылетит Локомотив. Это делается быстро, за 1 сезон. Примеры-Торпедо и Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 24 мая 2016, 13:10

      Думаю через 2-3 сезона вернётся , т.к.в фнл много команд сильнее Динамо ,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 мая 2016, 09:18

      Тренера будем выбирать голосованием среди фанатов! Состав назначать на игру будет "Вася"! Таким путем ближе второй дивизион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2016, 07:01

      Клуб надо продавать в частные руки.
      С таким советом директоров можно вылететь и в любительскую лигу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 24 мая 2016, 05:44

      Торпедо, Спартак, ЦСКА - все побывали низших лигах. Не все быстро вернулись. Я не болельщик Динамо, но клуб обязан вернуться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 мая 2016, 01:28

      "гласно, с учетом мнения общественности" - по-моему профи должны особо не учитывать мнение общественности, а делать свою работу эффективно и планомерно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 мая 2016, 00:04

      все зависит от руководства будет нормальный состав вернемся сразу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 мая 2016, 23:53

      Беда сближает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      shava-andrey 23 мая 2016, 23:36

      Жалко великий клуб ;(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11