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  • Михаил Кержаков: «Когда выступал в ФНЛ, тренер кричал мне: «Давай водки с нами хлопни!»

Михаил Кержаков: «Когда выступал в ФНЛ, тренер кричал мне: «Давай водки с нами хлопни!»

23 мая 2016, 17:27
7

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об истории, которая произошла с ним во времена выступлений в Футбольной национальной лиге.

– Константин Генич рассказывал, как впервые попробовал водку – в автобусе люберецкого «Торгмаша», когда команда возвращалась с выезда. Обычная история для низших лиг?

– Не буду называть фамилии и команду, скажу только, что это было в первом дивизионе. Мы тоже ехали домой после игры, а все самые матерые всегда собирались на задних рядах. Ну и разливали там же, соответственно. И вот сижу я впереди и слышу, как один из тренеров кричит мне: «Давай водки с нами хлопни!». «Не буду», – отвечаю, потому что водку никогда не переносил. «Выпей хоть что-нибудь!» – просят. Говорю: «Максимум, пива мне налейте – его выпью. Но водку – точно нет». Проходит секунд 20, я слышу какие-то шорохи сзади и шепот: «Да тихо-тихо, он не увидит». Оборачиваюсь – а мне в бутылку из-под пива хлещут водку. Хотели, чтобы ерша попробовал – хорошо, что я вовремя заметил.

– Депутат Анатолий Быков недавно обвинил футболистов «Енисея» в том, что они вышли на матч с «Соколом» в состоянии алкогольного опьянения.

– А как сыграли-то? Может, они выиграли – тогда в чем обвинять? Я-то встречал таких людей, которые выходили на поле слегка поддатые или с похмелья и играли лучше, чем трезвые. Серьезно! Вот вы смеетесь, а они реально результат приносили!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (7)
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семенчик
1464013866
Прям такой все из себя! Водку не пью это не пью! Верт!
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Diesel133
1464014736
всяко бывает. Думаю, многие видели людей, которые гораздо лучше работают, остограмившись))
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FanatSerj
1464020393
Ух будет Ионову разгулья, вспомнить Питеркое время, да и Погребняку теперь пивка можно жахнуть и до выхода на поле )))
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Kuban23
1464027160
Василий Кульков)))) без 100 грамм не разбирался в футболе)))
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nemolod
1464033355
Алкоголь в малых дозах снимает стресс,а для футболиста перед матчем это немаловажно! Но у всех людей организм разный,поэтому и дозировка разная! Я знал одного спортсмена,который мог напиться в стельку,а на следующее утро протрезвлялся с помощью кросса на 5 километров!
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REAL DEN !!!
1468690671
жесть
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