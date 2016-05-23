Михаил Кержаков: «Когда выступал в ФНЛ, тренер кричал мне: «Давай водки с нами хлопни!»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об истории, которая произошла с ним во времена выступлений в Футбольной национальной лиге.

– Константин Генич рассказывал, как впервые попробовал водку – в автобусе люберецкого «Торгмаша», когда команда возвращалась с выезда. Обычная история для низших лиг?

– Не буду называть фамилии и команду, скажу только, что это было в первом дивизионе. Мы тоже ехали домой после игры, а все самые матерые всегда собирались на задних рядах. Ну и разливали там же, соответственно. И вот сижу я впереди и слышу, как один из тренеров кричит мне: «Давай водки с нами хлопни!». «Не буду», – отвечаю, потому что водку никогда не переносил. «Выпей хоть что-нибудь!» – просят. Говорю: «Максимум, пива мне налейте – его выпью. Но водку – точно нет». Проходит секунд 20, я слышу какие-то шорохи сзади и шепот: «Да тихо-тихо, он не увидит». Оборачиваюсь – а мне в бутылку из-под пива хлещут водку. Хотели, чтобы ерша попробовал – хорошо, что я вовремя заметил.

– Депутат Анатолий Быков недавно обвинил футболистов «Енисея» в том, что они вышли на матч с «Соколом» в состоянии алкогольного опьянения.

– А как сыграли-то? Может, они выиграли – тогда в чем обвинять? Я-то встречал таких людей, которые выходили на поле слегка поддатые или с похмелья и играли лучше, чем трезвые. Серьезно! Вот вы смеетесь, а они реально результат приносили!