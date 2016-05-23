Кришито, Балотелли и Пирло не попали в расширенную заявку сборной Италии на Евро-2016

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Антонио Конте определился со списком игроков, которые будут готовиться к чемпионату Европы во Франции. Стоит отметить, что на данный момент в национальную команду вызваны 30 футболистов, однако позднее в заявке останутся лишь 23 человека.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («ПСЖ»), Федерико Маркетти («Лацио»).

Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Андреа Бардцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани ( все – «Ювентус»), Анджело Огбонна («Вест Хэм»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Маттиа Де Шильо («Милан»), Давиде Дзаппакоста («Торино»).

Полузащитники: Марко Бенасси («Торино»), Джакомо Бонавентура, Риккардо Монтоливо (оба – «Милан»), Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци (оба – «Рома»), Эммануэле Джаккерини («Болонья»), Жоржиньо («Наполи»), Тиаго Мотта («ПСЖ»), Марко Пароло, Антонио Кандрева (оба – «Лацио»), Стефано Стураро («Ювентус»).

Нападающие: Эдер («Интер»). Чиро Иммобиле («Торино»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Грациано Пелле («Саутгемптон»), Симоне Дзадза («Ювентус»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»).