Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Вернблум, Акинфеев и Смолов — лучшие игроки минувшего сезона в РФПЛ»

Слуцкий: «Вернблум, Акинфеев и Смолов — лучшие игроки минувшего сезона в РФПЛ»

23 мая 2016, 15:25
13

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал лучших игроков прошедшего сезона российской Премьер-лиги.

– Кого вы включите в тройку лучших игроков чемпионата?

– Первые два места отдам Вернблуму и Акинфееву. На третье место поставлю Смолова.

– Халк и Промес?

– Всегда говорил, даже когда был не в ранге действующего чемпиона России, что лучший игрок всегда должен быть из состава победителя. Это очевиднейшая вещь. Когда чемпионом был «Зенит», называл Халка. Здесь же два игрока ЦСКА и футболист, который проявил себя сверхъярко, стал лучшим бомбардиром чемпионата с солидным показателем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Краснодар ЦСКА Акинфеев Игорь Смолов Федор Вернблум Понтус
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1464007898
Ну если нет больше кандидатов из состава чемпионов, то и эти пойдут - Костоломов и Дыркин.
Ответить
Pro100Kid
1464008450
Мне кажется,что Леня лукавит. Сомневаюсь в том,что если бы Рубин отобрал у ЦСКА очки, то Слуцкий включил бы в тройку двух игроков Ростова.
Ответить
gor77
1464008726
Если по итогам всего чемпионата, а не о небольших эпизодах, то скорее можно согласиться. А Ростов? Следующий сезон покажет. Главное - стабильность в течение 3 - 5 лет. Сколько было "калифов на час"? Постарайтесь объективно смотреть на высказывания тренера чемпионов!
Ответить
mdu86
1464009656
После таких слов ещё раз убедился, что пока Слуцкий у руля сборной - Акинфееву место в воротах забронировано
Ответить
Майор Дзагоев
1464010774
При всем уважении к Игорю, он на третьем месте. Даже учитывая чемпионский сэйв. Чересчур много лажи для когда-то одного из лучших вратарей Европы. Смолов - заслуженное второе. Ну, а по Понтусу вопросов нет, все справедливо
Ответить
толллян
1464011022
Потус дак точно
Ответить
vladik12
1464015680
Понятно, что сколько людей, столько и мнений, но его слова не далеки от истины.
Ответить
Выключатель 30
1464016377
А где же Дима Сычев?
Ответить
alp
1464023134
что то разговорился ормейский коач..
Ответить
1bear
1464198673
...в задницу целуйте и дальше вашего Конифеева-Дырофеева...
Ответить
Главные новости
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+