Слуцкий: «Вернблум, Акинфеев и Смолов — лучшие игроки минувшего сезона в РФПЛ»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал лучших игроков прошедшего сезона российской Премьер-лиги.

– Кого вы включите в тройку лучших игроков чемпионата?

– Первые два места отдам Вернблуму и Акинфееву. На третье место поставлю Смолова.

– Халк и Промес?

– Всегда говорил, даже когда был не в ранге действующего чемпиона России, что лучший игрок всегда должен быть из состава победителя. Это очевиднейшая вещь. Когда чемпионом был «Зенит», называл Халка. Здесь же два игрока ЦСКА и футболист, который проявил себя сверхъярко, стал лучшим бомбардиром чемпионата с солидным показателем.