Завтра Нойштедтер получит российский паспорт

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер во вторник получит паспорт гражданина РФ.

– Нойштедтер должен получить российский паспорт завтра утром. Это должно произойти в посольстве в Бонне. Надеемся, что завтра он его получит, все к этому идет. Но более точную информацию дадут сотрудники юридического отдела РФС, которые занимаются этим вопросом.

– Уверены в том, что все будет в порядке?

– На 100 процентов. Вопрос в сроке выдачи паспорта.