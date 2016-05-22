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    Ради получения российского гражданства Нойштедтер отказался от немецкого

    Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер отказался от немецкого гражданства ради получения российского паспорта. Отметим, что согласно законодательству Германии, в случае получения человеком иностранного гражданства он лишается немецкого документа. При этом сохранить оба паспорта можно лишь тогда, когда на это дают одобрение немецкие власти.

    Напомним, Нойштедтер попал в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы во Франции. Ранее футболист никогда не играл за национальную команду.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2016 21:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +183

      бочаров 23 мая 2016, 02:28

      Можно и с лиги Бразилии пригласить и натурилизовать

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 мая 2016, 00:03

      Дегенерат - это диагноз. Как можно родиться в Украине, всю жизнь играть в Германии и хотеть Российское гражданство.... просто редчайший дибил...

      -1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > TY13R 23 мая 2016, 18:10

      Русский- не место рождения, а состояние души!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 23:31

      Молоток)) хоть какой то серьёзный шаг на встречу сделал)) возможно всё не зря))

      0
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 22 мая 2016, 22:55

      Да какая ему разница с каким гражданством в Германии жить? Может спокойно обратно переметнуться. А пока хорошо, хорошо что у нас есть условно молодой, 27 лет, но топовый оборонец. Куда лучше Игнашевичей и Березуцких, которые, например в ЛЧ показывают свой супер уровень.

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 мая 2016, 22:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нойштедтеренко обычный хохол

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 мая 2016, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У него с головой не все в порядке, а вы его в сборную, вообще то может быть как раз к месту, здесь таких 86%.

      -5
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