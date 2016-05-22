Стали известны все возможные соперники «Ростова» по третьему раунду квалификации ЛЧ

Окончательно определился список возможных соперников «Ростова» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов следующего сезона.

Желто-синие будут несеяными при жеребьевке этой стадии турнира, а в число сеяных попали: «Шахтер» (Украина), «Аякс» (Голландия), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия) и «Андерлехт» (Бельгия), занявшие вторые строчки в своих национальных первенствах.

Также напомним, что вариант пары «Шахтер» – «Ростов» при жеребьевке исключен.