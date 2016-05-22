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    Стали известны все возможные соперники «Ростова» по третьему раунду квалификации ЛЧ

    Окончательно определился список возможных соперников «Ростова» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов следующего сезона.

    Желто-синие будут несеяными при жеребьевке этой стадии турнира, а в число сеяных попали: «Шахтер» (Украина), «Аякс» (Голландия), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия) и «Андерлехт» (Бельгия), занявшие вторые строчки в своих национальных первенствах.

    Также напомним, что вариант пары «Шахтер» – «Ростов» при жеребьевке исключен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 17:28
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 мая 2016, 03:51

      Шахтер здесь выглядит предпочтительней.

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 24 мая 2016, 14:49

      Если уж быть последовательными, то следует исключить и пару с Фенербахче

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:43

      Пройдем всех весело и радостно!!!

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 08:41

      В следующий розыгрыш ЛЧ можно сказать без ЛЧ останемся.Если Ростов сейчас раздербанят,то удачи ему там не видать,даже до группы не пройти.А на ЦСКА последнее время в ЛЧ рок какой то повис(может центр защиты уже стоит обновить?).Но хоть бы это было не так,дали бы Ростову финансирование,Бердыева бы оставили.А ЦСКА купили бы цетр защ.(только не Норшеланда(или как там его),а то загубят пацана в РФПЛ,он еще сборной нужен.

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 23 мая 2016, 00:21

      Хорошо бы попасть на Спарту. Фенер тоже следовало исключить, либо нейтральное поле.

      -1
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      Рейтинг: +23

      Meduz 22 мая 2016, 22:41

      Только бы не Фенер

      0
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      Рейтинг: +84

      АНДО 22 мая 2016, 22:33

      Я ВЕРЮ ЧТО РОСТОВ С БЕРДЫЕВЫМ СОТВОРИТ ЧУДО!!! ДАВАЙТЕ РЕБЯТА МЫ ВЕРИМ В ВАС!!! ПО КРАЙНЕ МЕРЕ КРАСНОДАР ТОЧНО С ВАМИ!!!

      3
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      Рейтинг: +362

      sargassov 22 мая 2016, 22:06

      Фэны других команд, вы достали распускать нюни. "Опыта нет" - осенью появится. Все когда-то в первый раз.

      "Опозорятся" - команда без денег, у которой нет целей и задач в принципе не может опозориться. какое ваше собачье дело, как захотят так и распорядятся этой путевкой. Вы ее не заработали, чего говорить-то об этом

      "без Бердыева никуда" - с ним или без него Ростов сыграет в лиге, уймите ваши помыслы и примите как данность)

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > sargassov 26 мая 2016, 22:42

      молодец!!! всё по делу написал

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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 22 мая 2016, 22:01

      Если Бердыев останется, то найдет способ пройти их (кроме Фенера пожалуй).

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      Рейтинг: +3136

      m40 22 мая 2016, 21:28

      Даже если кого из этих пройдут, дальше соперники еще сильнее: М-сити, Вильяреал, Монако, рома, менхенгладбах.

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      Рейтинг: +520

      Boozman > m40 22 мая 2016, 21:48

      Главное хотя бы этот раунд им пройти, с четвёртого раунда хоть в групповой раунд ЛЕ вылететь можно

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