Защитник «Динамо» Ещенко избит в Москве

Защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко сегодня утром подвергся нападению в центре Москвы. Как сообщает Life.ru, автомобиль Range Rover остановился на площади Никитских Ворот, после чего у машины произошла драка. Водитель и пассажир внедорожника в течение нескольких минут избивали молодого человека, а потом сели в машину и уехали. По предварительным данным, конфликт произошел еще в салоне автомобиля, а продолжился уже на улице.

На место событий уже прибыли сотрудники полиции. Ещенко для дальнейшего разбирательства доставлен в ОВД.