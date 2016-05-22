Газзаев: «Уверен, в следующем сезоне «Динамо» вернется в РФПЛ и больше не допустит подобного провала»

Известный футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своим мнением о вылете московского «Динамо» в ФНЛ.

«В первую очередь в вылете «Динамо» виновато руководство. У руля футбольного клуба должны работать профессионалы, а не финансисты. Нельзя доверять спортивную часть тем, кто не имеет соответствующего опыта в подборе футболистов и тренеров. Посмотрите, к чему это привело: «Динамо» еще недавно боролось за призовые места, а сегодня вылетает из РФПЛ. Для клуба, в котором выступал лучший вратарь XX века такой результат – трагедия, не меньше. Потому во многом разделяю негодование болельщиков «Динамо», болезненно отреагировавших на вылет любимой команды.

«Динамо» — клуб с грандиозными планами и амбициями. В 2017 году бело-голубые вводят в эксплуатацию мощнейший спортивный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Имея такие возможности и традиции, клуб необходимо возвращать в РФПЛ в первый же сезон, а там навязывать борьбу за самые высокие места. Любого человека, причастного к сегодняшнему «Динамо», история клуба обязывает думать только о победах, они должны понимать ответственность. Уверен, что в следующем сезоне бело-голубые обеспечат себе прописку в высшем дивизионе российского футбола и больше не допустят подобного провала», – заявил Газзаев.